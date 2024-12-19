Переговоры с Трампом уже не нужны: план Путина по Украине сработал

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лина любимцева

ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ ВАШЕ МНЕНИЕ!! Вообще нужно брать и Киев, и Украину ПО Житомирскую и Винницкую области включительно. А там дальше, на западэнщине - пусть мордуются, сколько им влезет. Хоть повесятся... Презреть их, и все!!