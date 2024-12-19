Чем ближе дата вступления Дональда Трампа в должность новостарого президента США, тем сильнее дергаются от разнонаправленных импульсов собаки Павлова: одни — пуская слюну от красивых планов окончательного мира на Украине, другие — визжа от боли и отчаяния.
Переговоры с Трампом уже не нужны: план Путина по Украине сработал
Комментарии
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лл
лина любимцева
ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ ВАШЕ МНЕНИЕ!! Вообще нужно брать и Киев, и Украину ПО Житомирскую и Винницкую области включительно. А там дальше, на западэнщине - пусть мордуются, сколько им влезет. Хоть повесятся... Презреть их, и все!!
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2 час.
Анастасия Гончарова
полная денацификация 404
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1 час.
Nazim Ярмагомедов
Согласен с Димоном.Освобожденных территорий может стать больше! Обязательно станет больше,во всяком случае Харьковская область и на юге Николаево и Одесса! Отрежем украину от моря!
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1 час.
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