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Царьград

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Пермский центр "Мой бизнес" запустил программу для участников СВО

Пермский центр "Мой бизнес" запустил программу для участников СВО

В Перми стартовала программа "СВОе дело – запуск бизнеса" для ветеранов СВО и их семей. 64 участника пройдут обучение, акцентированное на практическом применении знаний для развития предпринимательства.

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