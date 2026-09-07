Пермский центр "Мой бизнес" запустил программу для участников СВО

В Перми стартовала программа "СВОе дело – запуск бизнеса" для ветеранов СВО и их семей. 64 участника пройдут обучение, акцентированное на практическом применении знаний для развития предпринимательства.
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