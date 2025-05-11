Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам детского отдыха и безопасности товаров для детей

Контактные номера телефонов и адреса консультационных центров доступны на официальных сайтах территориальных органов ведомства Роспотребнадзор с 12 мая открывает горячую линию, посвящённую вопросам детского отдыха, а также качества и безопасности детских товаров.
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