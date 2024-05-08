Сенатор Карасин заявил о возможности провокаций ВСУ 9 Мая

АндрейБорков

Я просто охренневаю от ожиданий того, что может быть со стороны укРуины, от возможных и даже очень возможных обстрелах территории РФ ракетами, дронами и т.п. Не знаю как сейчас может решаться эта проблема, может быть усилят средства ПРО-ПВО, может еще что то усилят и углубят, может быть. Но в любом случае, если укропитеки в нас чем-то пульнут, при чем много чем пульнут, что то да долетит. А это уже совсем не хорошо, и это еще мягко сказано. И что же делать, как же быть? Если поступить так, как нас в свое время учили в Военных Училищах, то это примерно так же как в самом начале Курской битвы, за час-полтора до начала немецкой артподготовки и наступления на выбранных направлениях наша артиллерия, включая "Катюши"(БМ-13) массировано отработали по позициям немцев. То есть нанесли УПРЕЖДАЮЩИЙ УДАР. Что мешает помимо наращивания и эшелонирования ПВО+ПРО нанести массированные удары по тем местам и координатам с которых ракетно-дроновые удары по РФ УкРуина готовит? У нас есть разведка на свех уровнях, от космической до партизан в тылу врага. То есть все эти, или подавляющее большинство, УкРуинских объектов известно. Остается ВДУТЬ ПО САМЫЕ ПОМИДОРЫ. А о, что останется после нашего ВДУТИЯ вполне будет по зубам ПРО+ПВО.