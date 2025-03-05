Госдума дала Белоруссии отсрочку по выплате долга перед Россией

Госдума дала Белоруссии отсрочку до 2036 года по выплате долга перед Россией Госдума ратифицировала межправительственное соглашение России и Белоруссии о предоставлении отсрочки по выплатам государственных кредитов Минску.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии