Осенний листопад: сборник стихов о любви, грусти и красоте увядания

Перед вами десятка авторских стихотворений, посвящённых осеннему листопаду. В них переплелись любовь и расставание, тихая печаль и светлая мудрость, прощальная красота и предчувствие вечности.
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