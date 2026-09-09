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Осенний листопад: сборник стихов о любви, грусти и красоте увядания

Осенний листопад: сборник стихов о любви, грусти и красоте увядания

Перед вами десятка авторских стихотворений, посвящённых осеннему листопаду. В них переплелись любовь и расставание, тихая печаль и светлая мудрость, прощальная красота и предчувствие вечности.

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