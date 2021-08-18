Патрушев предрек Украине судьбу Афганистана

ГГлагоLПолитикаПатрушев предрек Украине судьбу АфганистанаПо его словам, Киев «угоднически прислуживает» интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновПредсказания это удел астрологов. А в Киеве нет пока той силы, типа Талибан. Так что тлеть там будет ещё лет пять! Возможно раньше Харьков объявит себя независимым от власти Киева и к этому уже есть движение.Олег ПольшаковЕсть силы, это ЛДНРАлексей Андреевичскорее Одесса первой выйдет, если не зассыт. Харьков в 2014 свое упустилВВЛАДИСЛАВВован Зеленский! Ты бы лучше смотрел, что происходит сейчас в Кабуле, делал выводы и нарабатывал опыт, как лучше выводить деньги и самому бежать, чтобы не решать всё в последнюю минуту и не стать жертвой разъярённой толпы. США всё равно Украину бросят и тогда для тебя лично наступит полная задница.Елена МамоноваВполне возможноСергей АнисимовПаны ЖОПОРОЖСКИЕ КОЗАКИ!! У пиндосов нет для вас самолетов,так что начинайте приобретать "байрактары"! В личное владение. Тут хоть шанс сквызнуть есть.Комментировать
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