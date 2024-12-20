В России создали доверенный программно-аппаратный комплекс виртуализации

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав Ростеха, создал и успешно провел тестирование отечественного программно-аппаратного комплекса виртуализации для формирования доверенной IT-инфраструктуры предприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии