Читатели Die Welt отчитали украинского дипломата Алексея Макеева, не поддержавшего мирные инициативы немцевНа имя канцлера Германии Олафа Шольца было составлено письмо, в котором говорится о необходимости возобновления переговоров по Украине.
Читатели Die Welt отчитали украинского дипломата Алексея Макеева, не поддержавшего мирные инициативы немцевНа имя канцлера Германии Олафа Шольца было составлено письмо, в котором говорится о необходимости возобновления переговоров по Украине.
Свежие комментарии