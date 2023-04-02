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Немцы раскритиковали посла Украины за гневные слова о мире: "Дорога в ад"

Немцы раскритиковали посла Украины за гневные слова о мире: "Дорога в ад"

Читатели Die Welt отчитали украинского дипломата Алексея Макеева, не поддержавшего мирные инициативы немцевНа имя канцлера Германии Олафа Шольца было составлено письмо, в котором говорится о необходимости возобновления переговоров по Украине.

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