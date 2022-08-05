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В Хабаровском крае появится новый авиационный завод

В Хабаровском крае появится новый авиационный завод

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края построят новый авиационный завод. Проект птребует вложений в 2 млрд рулей из средств на развитие Дальнего Востока, заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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