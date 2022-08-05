В Хабаровском крае появится новый авиационный завод

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края построят новый авиационный завод. Проект птребует вложений в 2 млрд рулей из средств на развитие Дальнего Востока, заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Популярные статьи
- Мурманский губернатор посоветовал сотруднице консульства Норвегии, заявившей о ненависти к русским, «катиться к черту из России»
- Австрийский политолог Поппель заявил, что рассматривает ситуацию на Украине как начало конца европейской цивилизации
- Журналист Михаил Шахназаров о покинувшем Россию Борисе Гребенщикове: «музыкальный аферюга»
Свежие комментарии