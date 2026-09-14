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Царьград

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Прокуратура примет меры при задержке отопления в Подмосковье

Прокуратура примет меры при задержке отопления в Подмосковье

В Подмосковье начинается финальная проверка отопительной системы с 15 сентября. Георгий Пачулия из МГЮА поясняет, что при задержке включения отопления жители могут обратиться в инспекцию или прокуратуру для проверки и принятия мер.

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