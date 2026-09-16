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Царьград

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Диаз и Махачев вступили в конфликт на пресс-конференции UFC 311

Диаз и Махачев вступили в конфликт на пресс-конференции UFC 311

Американский боец Нейт Диаз сообщил, что не имел конфликтов с русским Исламом Махачевым. Однако в декабре 2024 года они повздорили на пресс-конференции UFC 311, где произошёл обмен репликами, и Диаз кинул бутылку в сторону команды Махачева.

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