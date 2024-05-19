"И буду продолжать". Либералка прописала у себя в квартире 11 тысяч мигрантов

Это бизнес такой, а политика у еврейки одна... Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать...

Не пора ли даму в общагу к мигрантам заселить, а её недвижимость конфисковать.

Дмитрий Лукьянов

А почему бы не собрать всех тех кого она у себя прописала и не заптхать их всех в ее квартиру! Вот пусть с ними и проживает.