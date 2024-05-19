Театр абсурда
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Театр абсурда

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"И буду продолжать". Либералка прописала у себя в квартире 11 тысяч мигрантов

"И буду продолжать". Либералка прописала у себя в квартире 11 тысяч мигрантов

Некоторые граждане абсолютно утратили связь с реальностью и занимаются на профессиональной основе тем, что покрывают преступников и до глубины души презирают российское законодательство, даже если называют себя словом "правозащитник".

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Комментарии
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Леонид Руси
Это бизнес такой, а политика у еврейки одна... Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать...
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15 час.
N
Nata
Не пора ли даму в общагу к мигрантам заселить, а её недвижимость конфисковать.
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15 час.
Дмитрий Лукьянов
А почему бы не собрать всех тех кого она у себя прописала и не заптхать их всех в ее квартиру! Вот пусть с ними и проживает.
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15 час.

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