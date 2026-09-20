«По всем уровням»: Элла Памфилова рассказала о ходе голосования

Более 45% избирателей приняли участие в выборах всех уровней, которые проходят в России. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга.
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