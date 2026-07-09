Trump To Delist Syria From Terror Designation, Boasts Of Putting 'Fantastic' Sharaa In Power Via Middle East Eye US President Donald Trump lavished rare praise on Syrian President Ahmed al-Sharaa on Wednesday, calling him "fantastic" and "highly respected", as the two leaders met on the sidelines of the NATO summit in Ankara, Turkey.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии