Обзор матчей первого дня второго раунда квалификации Чемпионата Мира 2022 по снукеру

Тепчайа Ун-Ну и Майкл Холт выиграли свои матчи во втором квалификационном раунде Чемпионата Мира по снукеру 2022, победив Эндрю Паджетта со счетом 6-4 и Хаммада Миаха со счетом 6-1 соответственно и сохранив надежду избежать вылета из профессионального тура, сообщает World Snooker Тепчайа Ун-Ну (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Тепчайа Ун-Ну и Майкл Холт выиграли свои матчи во втором квалификационном раунде Чемпионата Мира по снукеру 2022, сохранив надежду избежать вылета из профессионального тура.