CNN: в литовском соборе обнаружили спрятанные на 85 лет королевские сокровища

В литовском соборе обнаружили спрятанные на 85 лет королевские сокровища. Об этом пишет CNN. Исторические артефакты были замурованы в крипте кафедрального собора Вильнюса во время Второй мировой войны, в 1939 году.
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