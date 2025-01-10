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CNN: в литовском соборе обнаружили спрятанные на 85 лет королевские сокровища

CNN: в литовском соборе обнаружили спрятанные на 85 лет королевские сокровища

В литовском соборе обнаружили спрятанные на 85 лет королевские сокровища. Об этом пишет CNN. Исторические артефакты были замурованы в крипте кафедрального собора Вильнюса во время Второй мировой войны, в 1939 году.

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