Российская армия продолжает наступление в Донбассе, ухудшая положение дел ВСУ в ряде населенных пунктов.
ВС РФ открывает оперативное пространство для выхода на Константиновку
Комментарии
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Daddy Bo
Уходя, осуществляют тактику "выжженной земли" и ещё этим и бравируют. Понятно: не своё не жалко. И не своих тоже: что наступающих, что мешающих им наступать.
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17 час.
СХ
Сергей Храмов
Когда коментируют отстановку на фроне нужна карта, что бы видеть что происходит и куда идет..Буквы карту не заменят. РВСН
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16 час.
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