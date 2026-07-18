Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ обострение ситуации в Персидском заливе

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС, Владимир Гердо/ТАСС Глава МИД России Сергей Лавров 18 июля обсудил по телефону с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном продолжающийся обмен ударами США и Ирана, которые затронули страны Персидского залива.
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