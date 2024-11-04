Звезда «Глухаря» чуть не сделала аборт из-за врачей, но передумала и родила тройню: Мария Болтнева и тяжелое расставание с мужем

Жизнь Марии Болтневой – это история стойкости, смелости и невероятной материнской силы. Родившись в 1983 году в Новосибирске в семье известных театральных актеров, она, казалось, была обречена на судьбу артистки.
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