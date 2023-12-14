В Петербурге начнут курсировать "Лыжные стрелы"

С 23 декабря "Лыжные стрелы" отправятся с Московского вокзала в Шапки с остановкой в Колпино и обратно – с остановками в Колпино и Обухово, а также с Финляндского вокзала в Токсово и Орехово без остановок и обратно – с остановкой в Девяткино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии