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В Петербурге начнут курсировать "Лыжные стрелы"

В Петербурге начнут курсировать "Лыжные стрелы"

С 23 декабря "Лыжные стрелы" отправятся с Московского вокзала в Шапки с остановкой в Колпино и обратно – с остановками в Колпино и Обухово, а также с Финляндского вокзала в Токсово и Орехово без остановок и обратно – с остановкой в Девяткино.

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