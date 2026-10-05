Bloomberg: НАТО представит «Теорию победы» над Россией

Документ под названием «Теория победы» (Theory of Victory) должен быть представлен Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе генерал-лейтенантом ВВС США Алексом Гринкевичем в Польше 12 октября «на фоне растущей напряженности» в отношениях между альянсом и Россией, пишет Bloomberg.