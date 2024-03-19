Глава Минобрнауки раскрыл, когда начнут повышать зарплату преподавателям вузов

Пилотный проект по повышению зарплат педагогам вузов начнут внедрять с 1 сентября 2024 года. Он рассчитан на два года и охватит несколько десятков учебных заведений, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
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