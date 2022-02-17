Руководитель ГУ МВД России по Нижегородской области поблагодарил граждан за содействие в противодействии мошенничествам

Руководитель ГУ МВД России по Нижегородской области поблагодарил граждан за содействие в противодействии мошенничествам

В ГУ МВД России по Нижегородской области состоялась торжественная церемония награждения нижегородцев, проявивших нетерпимость к нарушителям закона.

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