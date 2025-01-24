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Изменения в правилах отбора на финал Гран-при России по фигурному катанию

Изменения в правилах отбора на финал Гран-при России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания России изменила правила отбора на финал Гран-при: теперь учитывается выступление на чемпионате России в Красноярске.

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