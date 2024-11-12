На счету севастопольского санинструктора с позывным «Махно» сотни спасенных жизней, потому что он спасает жизнь дважды

Доблесть, честь, отвага и мужество, которые проявляют российские военнослужащие при выполнении задач в зоне специальной военной операции, — это пример, который они подают всем севастопольцам и особенно подрастающему поколению города-героя.
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