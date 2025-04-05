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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фред Кац: «После Матча звезд Халибертон совершил всего 20 потерь при 190 передачах»

«Ощущение, будто снова наступил 2023 год, когда Халибертон ворвался в список претендентов на MVP, ведя за собой исторически доминирующее нападение «Индианы».

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