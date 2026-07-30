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В Барнауле появится 21 остановочный павильон в новом дизайне

В Барнауле появится 21 остановочный павильон в новом дизайне

В Барнауле утвердили дизайн новых остановок – появится 21 павильон, выполненный в едином стиле. Об этом стало известно по результатам заседания городского Совета по развитию туризма, сообщает пресс-служба мэрии.

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