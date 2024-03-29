РБК: Правоохранители задержали экс-гендиректора ФК "Новосибирск" Перлова Утром 28 марта правоохранителями был задержан бывший гендиректор ФК «Новосибирск», мастер спорта СССР и чемпион Олимпийских игр 1992 года в ходьбе на 50 километров Андрей Перлов.
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