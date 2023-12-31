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Россия получила нефтегазовые доходы на довоенном уровне

Россия получила нефтегазовые доходы на довоенном уровне

Политнавигатор Нефтегазовые доходы России по итогам 2023 года составят около 9 трлн рублей. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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