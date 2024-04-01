УВОЛЬНЕНИЯ И ДЕПОРТАЦИЯ МИГРАНТОВ. СТРАШНЫЙ ТЕРАКТ В "КРОКУСЕ" ПОДТОЛКНУЛ НАЗРЕВШИЕ РЕШЕНИЯ

Виктор Онегин

Статья о том что если расстрелять на концерте с десяток просто российских граждан,то российские правоохранительные органы начнут массово вывозить эмигрантов,которые как бы законно оформлены в РФ.Ну понятно : беспредел на беспредел.Но тогда я не понимаю почему РФ заявлена как правовое государство? А главное что все приветствуют этот беспредел. Все кто раздаёт визы справки об знании русского ,не умеющим изъясняться по русски они остаются в России и поток эмигрантов от туда не ослабеет .Этому налаженному потоку нужны денежки а всё остальное налажено.и не удаляется.Тут не столько в людях-эмигрантах дело, сколько в обслуге этого потока и денежном сборе с него. Опять же в кругу эмигрантов прослеживается руководство враждебное как России ,так и приезжим таджикам и другим эмигрантам. Идёт активная раскачка проблемы местный-эмигрант для нестабильности в российском обществе.