"Дальше англичане побегут и все остальные латыши с эстонцами": План России по Киеву - Дандыкин не принёс хороших новостей врагу

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Что наш Главный знает, мы даже не сумлюваемси, когда народ русский это увидит, что не только знает, но и делает, вот в чем вопрос.
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16 час.

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