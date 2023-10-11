В Торгово-промышленной палате РФ выдвинули идею единой организационной модели в сфере креативных индустрий

Круглый стол «Роль креативных индустрий в развитии территорий и государственно-частного партнерства», организованный Советом по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ, состоялся 2 октября 2023 года.
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