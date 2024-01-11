Walla: «Маккаби» может отказаться от трансфера Лесового из-за санкций

Переход нападающего «Динамо» Даниила Лесового в «Маккаби» из Хайфы находится под угрозой срыва. По информации Walla, у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за трансфер игрока банку ВТБ из-за санкций.
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