Жители Рубцовска голосуют за место для установки стелы "Город трудовой доблести"

Присвоение городу этого звания в сентябре поддержал президент Владимир Путин Голосование за выбор места, где установят стелу "Город трудовой доблести", проходит в Рубцовске, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
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