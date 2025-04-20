Reuters: в Бенине убили 70 военных правительственных войск

Боевики экстремистской группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанной с террористической организацией «Аль-Каида»*, совершили нападение на два армейских поста в Бенине, в результате чего погибли 70 военнослужащих правительственных сил, сообщает Reuters.