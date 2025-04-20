Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Reuters: в Бенине убили 70 военных правительственных войск

Боевики экстремистской группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанной с террористической организацией «Аль-Каида»*, совершили нападение на два армейских поста в Бенине, в результате чего погибли 70 военнослужащих правительственных сил, сообщает Reuters.

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