Какой сегодня праздник: 16 февраля – День разведки ВМФ России

Ежегодно 16 февраля в Вооружённых силах России отмечается День разведки Военно-Морского Флота РФ. В этот день в 1938 году приказом наркома ВМФ СССР все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение вновь созданного Разведывательного отдела Наркомата Военно-Морского Флота.
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