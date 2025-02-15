Какой сегодня праздник: 16 февраля – День разведки ВМФ России

Ежегодно 16 февраля в Вооружённых силах России отмечается День разведки Военно-Морского Флота РФ. В этот день в 1938 году приказом наркома ВМФ СССР все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение вновь созданного Разведывательного отдела Наркомата Военно-Морского Флота.