НАТО тщится изолировать Россию и всё ещё рассчитывает принудить ее к «стратегическому поражению»Страхи на саммите в Вашингтоне продемонстрировали выверенность и эффективность политики и дипломатии Москвы в Восточной АзииКак и ожидалось, на саммите НАТО в Вашингтоне произошло дальнейшее сближение стран сколоченного Байденом дальневосточного военного блока США, Японии и Южной Кореи с Североатлантическим альянсом.