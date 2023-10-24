В секторе Газа сравнили израильские бомбардировки с ударом по Хиросиме

Власти сектора Газа, связанные с палестинским движением ХАМАС, заявили, что с начала эскалации конфликта Израиль сбросил на Газу количество взрывчатки, эквивалентное в сумме мощности атомной бомбы "Малыш", сброшенной США на Хиросиму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии