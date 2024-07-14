Доцент Быстров: черную смородину нельзя есть при язве и гастрите

Людям, страдающим гастритом и язвой желудка лучше отказаться от черной смородины. Об этом заявил доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров в беседе с РИА «Новости».
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