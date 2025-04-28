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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рой Кин: «Финал ЛЧ «Арсенал» – «Барселона» предначертан. Насколько безумен был «Реал» в матче с «канонирами»? Они лупили всех, ныряли и тянули других за собой и поэтому не могли разыграться»

«Финал «Арсенал» – «Барселона» попросту предначертан. Насколько безумен был «Реал» [в матче с «Арсеналом»]? Они просто лупили всех, разве нет? Они ныряли, тянули других за собой и никак не могли разыграться.

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