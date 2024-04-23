Диетолог Королева: закрутки с овощами повышают риск онкологических заболеваний

Популярные в России закрутки с овощами могут быть опасны для здоровья. При приготовлении из консервированных продуктов, подвергавшихся обработке нитратами, они повышают риск развития рака желудка и пищевода, предупредила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной службой новостей.