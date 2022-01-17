Экспертами Всероссийского фестиваля "Веселая ларга" стали уссурийские школьники

Экспертами Всероссийского фестиваля "Веселая ларга" стали уссурийские школьники

Юные журналисты медиамастерской "Ёж" из Уссурийска вошли в состав Большого детского жюри 12-го Всероссийского фестиваля детского и юношеского кино и телевидения "Веселая ларга".

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