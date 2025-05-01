Что смотреть в мае 2025 года — новое кино и сериалы

История девочки и таинственного зверька в фэнтези-драме «Очи», камбэк Джонатана Мейджорса в фильме «Жажда славы» и мелодрама «Мужу привет» с Юлией Пересильд — «Сноб» выбрал интересные фильмы и сериалы конца весны.
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