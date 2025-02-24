На Украине создали мультик-пародию об угождающем интересам России Трампе

В сети появился мультик-пародия на президента США Дональда Трампа на украинском языке. В нем он убеждает Украину согласиться на условия российской и американской сторон в вопросе мирного урегулирования конфликта и всячески угождает интересам РФ, среди прочих, карикатурный ролик разместила в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.