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На Украине создали мультик-пародию об угождающем интересам России Трампе

На Украине создали мультик-пародию об угождающем интересам России Трампе

В сети появился мультик-пародия на президента США Дональда Трампа на украинском языке. В нем он убеждает Украину согласиться на условия российской и американской сторон в вопросе мирного урегулирования конфликта и всячески угождает интересам РФ, среди прочих, карикатурный ролик разместила в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

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