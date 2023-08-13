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10 тысяч зрителей посетили матч открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске

Сегодня в первом матче в новом дворце играют юниорские сборные России и Беларуси. Согласно протоколу, показатель посещаемости – 10 тысяч зрителей.

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