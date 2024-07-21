Около 500 машин скопилось в очереди к Крымском мосту

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.фото: vk.com/rosavtodor--> Около 500 автомобилей скопилось в очереди со стороны Тамани на Кубани, чтобы проехать через Крымский мост, об сообщает оперативный Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».