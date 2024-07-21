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  • виктор климахин
    Им   надо   с  черножопыми  мигрантами   разобраться   а   не   хернёй  заниматься    народ  и  весь   мир  смешить  ...В России могут вв...
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Около 500 машин скопилось в очереди к Крымском мосту

Около 500 машин скопилось в очереди к Крымском мосту

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.фото: vk.com/rosavtodor--> Около 500 автомобилей скопилось в очереди со стороны Тамани на Кубани, чтобы проехать через Крымский мост, об сообщает оперативный Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

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