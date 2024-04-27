Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Велиже продолжат ремонт центральной улицы

В Велиже продолжат ремонт центральной улицы

Улицу Володарского отремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" Ремонт центральной улицы Велижа - улицы Володарского - продолжится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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