В Велиже продолжат ремонт центральной улицы

Улицу Володарского отремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" Ремонт центральной улицы Велижа - улицы Володарского - продолжится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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