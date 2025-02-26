Островная республика продает гражданство ради спасения страны от затопления

Тихоокеанское островное государство Науру продает гражданство, чтобы финансировать свое отступление от повышения уровня моря, объявил во вторник президент страны Дэвид Адеанг, открывая схему “золотого паспорта”, поскольку финансирование борьбы с изменением климата иссякает .
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