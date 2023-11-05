Какой сегодня праздник: 6 ноября

Сегодня, 3 ноября, отмечается Международный день памяти животных, погибших от рук человека. 6 ноября по инициативе ряда зоозащитных организаций был учреждён неофициальный праздник, а точнее – день памяти.
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